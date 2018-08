Google a fermement démenti mardi les accusations de partialité politique lancées par Donald Trump en soulignant que son moteur de recherche «ne classe jamais les résultats de recherche pour manipuler une opinion politique».

«La recherche n'est pas utilisée pour défendre un programme politique et nous ne dévions pas nos résultats vers une quelconque idéologie politique», a affirmé Google, dans un communiqué au ton très ferme.

Mardi matin, dans un tweet, le président américain avait assuré qu'une recherche «Trump News» donnait des résultats «truqués» et en grande majorité critiques.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!