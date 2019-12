La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a déclenché l'ire des chemins de fer allemands Deutsche Bahn après avoir tweeté qu'elle avait été forcée de voyager par terre dans un train bondé à son retour de la COP25 en Espagne.

«Chère Greta, merci pour votre soutien»

Thunberg, 16 ans - qui a 3,6 millions d'abonnés à son compte Twitter - avait diffusé sa photo la montrant assise par terre dans un train, entourée de ses valises, ajoutant qu'elle traversait l'Allemagne dans des trains bondés.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o