Jusqu'à quel âge peut-on se déguiser en monstre et aller frapper aux portes en demandant des bonbons sinon on jette un sort? Certaines villes américaines, notamment en Virginie, en Caroline du Sud et dans le Maryland, ont décidé que l'âge limite était 12 ans. Les contrevenants risquent une amende de 20 à 100 dollars et même jusqu'à 6 mois de prison. Il existe également des limitations d'horaire: les enfants ne peuvent aller à la chasse aux bonbons que jusqu'à 20 heures, par exemple.

Les municipalités qui ont légiféré ainsi expliquent vouloir éviter les mauvaises farces et le vandalisme causés, selon elles, surtout par les plus âgés des petits monstres. La police toutefois ne semble pas vouloir mener une véritable chasse aux sorcières et les arrestations et amendes sont rares.

Des restrictions contestées

Reste que, selon le site Quartz, ces interdictions font débat dans le pays. Beaucoup de parents estiment qu'elles sont contre-productives. Vouloir interdit Halloween aux ados ne les empêchera pas de sortir dans la rue le soir du 31 octobre et ils seront alors d'autant plus enclins, étant privés de collecte, à commettre des actes de vandalisme. D'autres s'appuient sur des études scientifiques montrant que le jeu encourageait la créativité, encore chez les ados et qu'il ne fallait pas priver d'Halloween ceux qui ont encore envie d'y participer.

De toutes façons, bien souvent, les enfants cessent d'eux-mêmes de vouloir participer à la fête en devenant ados: ils considèrent d'eux-mêmes que les déguisements sont un truc de mioches. Reste que ceux qui persistent à faire Halloween dans les villes disposant de règlements sévères devraient faire attention: ils risquent bonbon. Un comble pour Halloween. (Le Matin)