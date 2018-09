Un «adjoint» du chef du groupe ultra-radical Etat islamique (EI) a été condamné à mort mercredi en Irak, a indiqué dans un communiqué un tribunal de Bagdad.

«Le tribunal criminel de Karkh a prononcé son verdict et condamné à mort par pendaison le terroriste Ismail Alwan Salmane al-Ithawi», a annoncé le porte-parole du Conseil suprême de la magistrature, Abdel Sattar Bayrakdar.

Postes à responsabilité

Le djihadiste, «occupait plusieurs postes (de responsabilité) au sein de l'organisation terroriste Daech», a ajouté le communiqué du tribunal de Karkh, en utilisant l'acronyme en arabe de l'EI.

Il avait «fui en Syrie et entretenait des relations avec des chefs tribaux, puis a rejoint la Turquie après la libération de la plupart des zones» occupées par les djihadistes , a souligné le texte, en précisant qu'il avait ensuite été arrêté grâce à une coordination avec la Turquie.

Les autorités irakiennes avaient annoncé le 15 février avoir rapatrié Ismail al-Ithawi en Irak à la suite de son arrestation en Turquie, lors d'une opération conjointe entre les renseignements irakiens, turcs et américains.

«Ministre des fatwas»

Un haut responsable irakien des Souqour --«Faucons», la cellule de renseignements du ministère de l'Intérieur chargée de la traque des éléments de l'EI-- avait alors affirmé à l'AFP que son organisation «avait réussi à infiltrer au plus haut niveau l'organisation extrémiste et réussi à suivre tous les mouvements de Ismail al-Ithawi, 55 ans et originaire de Ramadi (ouest).

Ce dernier était chef du comité chargé de nommer les «émirs», «walis» (les plus hauts cadres) de l'EI, et aussi le «ministre chargé des fatwas (édits religieux) de l'EI», avait-il expliqué. (afp/nxp)