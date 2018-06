Le Royaume-Uni commémore dimanche l'attentat du London Bridge, une «tentative lâche de frapper au coeur de nos libertés», qui avait fait huit morts et plus d'une cinquantaine de blessés il y a un an.

La Première ministre Theresa May est attendue, aux côtés du maire de Londres Sadiq Khan, à une cérémonie à la cathédrale de Southwark à partir de 15H00 (14H00 GMT), dirigée par le révérend Andrew Nunn. Une procession se rendra ensuite au London Bridge, où une minute de silence se tiendra à 16H30 (15H30 GMT).

«L'attaque du London Bridge et de Borough Market était une tentative lâche de frapper au coeur de nos libertés», a déclaré dans un communiqué la cheffe du gouvernement. «Parmi les huit personnes qui ont perdu la vie cette nuit-là se trouvaient sept citoyens étrangers venant de quatre pays différents», a-t-elle souligné. «C'est un rappel tragique que la menace terroriste transcende les frontières».

Au cours de l'office, des bougies seront allumées par des proches de chacune des personnes décédées après l'attaque - trois Français, deux Australiennes, une Canadienne, un Espagnol et un Britannique.

A l'issue de la cérémonie un olivier, baptisé «arbre de l'apaisement», sera planté sur le terrain de la cathédrale. Cette arbre constituera «un rappel constant de l'importance de rassembler nos communautés contre la violence», a souligné Andrew Nunn.

Le soir du 3 juin 2017, Khuram Butt, 27 ans, Rachid Redouane, 30 ans, et Youssef Zaghba, 22 ans, avaient lancé leur camionnette sur les piétons du London Bridge, en plein centre de la capitale britannique, avant de s'attaquer aux passants avec des couteaux dans le quartier de Borough Market. Ils avaient finalement été abattus par la police.

«Un an après, ce n'est pas moins difficile, pas moins douloureux», a estimé Sadiq Khan. «En plus de nous souvenir de ceux que nous avons perdus cette nuit-là, nous rendons hommage aux efforts héroïques de nos services d'urgence».

Le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid, a dévoilé dimanche une partie des mesures qui seront annoncées lundi dans le cadre d'un nouveau plan de lutte contre le terrorisme. Le MI5, le service de renseignement intérieur britannique, «partagera beaucoup plus ses informations avec d'autres organisations, pas seulement avec la police anti-terroriste, mais aussi avec la police de proximité, et les collectivités locales», a-t-il expliqué à la BBC.

«Blessures invisibles»

La Française Christine Delcros est venue à Londres pour participer aux commémorations. Le soir de l'attaque, elle était sur le London Bridge avec son compagnon, Xavier Thomas.

Le couple était à Londres pour «un week-end en amoureux». Christine Delcros a été percutée par la camionnette des assaillants. Le corps de Xavier Thomas a lui été retrouvé quelques jours après dans la Tamise.

«C'est tout mon monde qui s'est écroulé», a-t-elle confié à l'AFP. «Au niveau psychologique, les blessures sont invisibles et pourtant les plus conséquentes».

Hospitalisée deux jours par semaine, elle n'a pas encore pu reprendre son travail. Wayne Marques, l'un des premiers officiers de police à être intervenu lors de l'attentat, poursuit également sa convalescence après avoir été sévèrement blessé à la tête, à la jambe et à la main.

«J'ai fait des progrès importants, je suis beaucoup plus indépendant, je me tiens debout, je peux marcher, voir des gens, ma famille, mes amis», a-t-il exposé dans une vidéo mise en ligne par la British Transport Police.

Il avait perdu temporairement l'usage d'un oeil après s'être opposé aux terroristes, seulement armé de son bâton de défense. Malgré les craintes de sa famille, il espère pouvoir reprendre son activité «le mois prochain». «C'est un métier que j'aime. Pour être honnête, c'est une partie de moi-même».

L'attentat du London Bridge s'inscrivait dans une vague d'attaques qui a fait 35 morts en l'espace de six mois au Royaume-Uni en 2017. Il a eu lieu quelques semaines après celui perpétré près du Parlement de Londres (5 morts le 22 mars 2017), et l'attentat suicide de Manchester (22 morts le 22 mai 2017). Chacun des trois avait été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. (afp/nxp)