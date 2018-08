Le ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé mardi son départ du gouvernement dont il était un des membres les plus populaires, un coup dur pour le président Emmanuel Macron.

«Je prends la décision de quitter le gouvernement», a déclaré sur la radio France inter, après avoir confié qu'il se sentait «tout seul à la manoeuvre» sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement. Il dit aussi quitter le gouvernement pour ne plus avoir à se résigner à une politique des «petits pas» insuffisante à ses yeux face aux enjeux environnementaux.

Nicolas Hulot : "Je ne regrette pas d'avoir accepté mais je n'avais peut-être pas les épaules pour être ministre" #le79inter pic.twitter.com/HtKc4xjoGb — France Inter (@franceinter) August 28, 2018

«C'est sa manière de faire»

«Je vais prendra la décision la plus difficile de ma vie, je ne veux plus me mentir, je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là», a ajouté l'ancien animateur TV qui avait été une des principales «prises de guerre» du président Emmanuel Macron après son élection en 2017.

Nicolas Hulot a précisé qu'il avait pris sa décision lundi soir et qu'il n'avait prévenu ni Emmanuel Macron ni le Premier ministre Édouard Philippe. «Je sais que ce n'est pas très protocolaire», a-t-il admis, confiant sa crainte qu'ils cherchent «une fois encore» à le «dissuader» de démissionner.

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a aussitôt regretté mardi la démission du ministre. «Je regrette son départ», a-t-il déclaré à BFM TV. «Je regrette surtout qu'on ne puisse pas mettre en valeur tout ce qu'il a accompli pendant (...) les 14 mois qui se sont écoulés depuis son entrée au gouvernement».

Benjamin Griveaux a également regretté que Nicolas Hulot n'ait averti à l'avance de sa décision ni le président Emmanuel Macron ni le premier ministre, Edouard Philippe. «C'est sa manière de faire. Je pense que la plus élémentaire des courtoisies aurait été effectivement de prévenir le président de la République et le premier ministre», a-t-il dit. (ats/nxp)