L'auteur de l'attentat au marché de Noël à Strasbourg a été abattu par les policiers qui ripostaient à ses tirs jeudi soir dans le quartier du Neudorf. La cavale de l'homme qui a tué trois personnes et blessé 13 autres mardi sur le marché emblématique de la capitale alsacienne aura duré deux jours. Mais une polémique est née jeudi soir sur la chaîne d'information «BFM TV». Les téléspectateurs ont pu entendre à l'antenne à partir de 22h21 et pendant plus d'une minute la chanson de Bob Marley «I shot the Sheriff».

Cette séquence n'a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes choqués par cette «maladresse».

Ça choque personne que @BFMTV diffuse la chanson "I shot the sheriff" sur les images de Cherif Chekatt au sol, mort ? Mais putain dans quel monde on vit ? — Arena Stacie (@stacieArena) 13 décembre 2018

Surréaliste !!! " I Shot the sheriff " en fond sonore sur la fin de cavale !!! #StrasbourgAttack #BFM https://t.co/uHnPAd5gzC — Fr. Jouve (@zoomiteaigue) 13 décembre 2018

Ok apparemment le morceau de Bob Marley "I Shot The Sheriff" n'est pas joué sur le plateau de BFM mais dans les rues de Strasbourg où sont tournées les images. (Merci @emmadefaud) https://t.co/b1oKq4ZdpW — Léo Mouren (@leomouren) 13 décembre 2018

«BFM TV» s'en fendue d'un communiqué vendredi matin pour invoquer «une erreur de manipulation» de la part de l'équipe technique en charge du son et présenter des excuses à ses téléspectateurs. La chaîne a d'ailleurs indiqué qu'une «enquête interne était en cours pour faire toute la lumière sur cette incident.»

Précision de BFMTV après l'édition spéciale de jeudi soir https://t.co/7LCNhRhjRL — BFMTV (@BFMTV) 14 décembre 2018

(nxp)