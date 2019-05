Après 127 jours et 5'800 km, le Français Jean-Jacques Savin, 72 ans, qui traversait depuis fin décembre l'Atlantique à bord d'un tonneau, a quitté son embarcation pour monter sur un pétrolier en direction de l'île néerlandaise de Saint-Eustache (Caraïbes).

«Dans quelques jours, peut-être réaliserai-je que je me suis baladé sur 5'800 km !», a écrit par email vendredi à l'AFP l'aventurier, monté aux premières heures vendredi matin (heure française) sur le pétrolier Kelly Anne, battant pavillon de Singapour. Le bateau devrait arriver à Saint-Eustache dimanche matin, selon M. Savin qui cherche désormais une autre embarcation pour se rendre en Martinique, une île des Antilles françaises, où l'attendront famille et amis.

72-year-old Jean-Jacques Savin has just crossed the Atlantic in this 3m x 2.1m barrel... with no oars, sails, or propulsion! A voyage to see what happens without human intervention - It took 122 days from the Canaries using wind and current alone.#Adventure #TransAtlantic pic.twitter.com/EeBPe5Ie84