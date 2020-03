Comme il s’amuse à l’écrire sur sa page Facebook, Elisha Nochomovitz est confiné en ces temps de pandémie car son travail «a été reconnu d'inutilité publique». Ce grand sportif ne se laisse cependant pas abattre. Il a décidé de parcourir un marathon chez lui, sur son balcon, dans la banlieue toulousaine. Sa «piste», est-il précisé, mesure sept mètres de long pour un mètre de large...

3000 allers-retours

Le restaurateur de 32 ans, relate Eurosport, a réussi mardi son défi, en 6 heures et 48 minutes, a indiqué son GPS. Un GPS qui a d’ailleurs «littéralement craqué» devant tant de kilomètres parcourus dans un si petit espace. Elisha Nochomovitz a effectivement aligné 3000 allers-retours sur son balcon.

Le jeune homme qui avait déjà 36 marathons à son actif voulait «soutenir le corps médical en prouvant qu’il est possible de faire du sport en restant à la maison.» Et de rigoler: «Sinon, la foulée n’est pas top. Le parcours est moche! En plus, il n’y a pas d’ambiance.»

Le tracé GPG du marathon...

R.M.