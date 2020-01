«Salut. Je suis Scout, et je suis un chien chanceux. Et pas juste car j’ai trouvé ce chouette bâton. Mais parce que je suis un survivant du cancer. J’avais une tumeur dans mon cœur. Et seulement 1 pourcent de chance de survivre.» Voilà ce que dit la voix off d’une publicité, sur des images de Scout, un golden retriever. Or ce spot, quelque 110 millions de téléspectateurs vont le voir.

Cette pub payée par un privé sera en effet diffusé lors du Super Bowl, dimanche soir, qui reste l’événement sportif le plus suivi aux États-Unis. Le spot dure une demi-minute. Et pour s’offrir 30 secondes lors de la finale du championnat de football américain, il faut débourser près de 6 millions de dollars. Mais David MacNeil l’a fait. Pour remercier ceux qui ont sauvé son chien de 7 ans.

Il s'est soudainement effondré

L’été dernier, relate CBS, Scout s’est soudainement effondré. Des vétérinaires lui ont diagnostiqué un hémangiosarcome, un cancer très agressif des parois des vaisseaux sanguins, qui a tendance à métastaser rapidement. On lui donnait au maximum un mois.

Mais David MacNeil, n’a pas accepté ce verdict. Il s’est tourné vers l’École de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin, qui a concocté un programme de soins décrit comme innovant et «à la pointe». D’abord une chimiothérapie, explique CBS. Puis une radiothérapie pour la tumeur trouvée dans le cœur de l’animal, associée à une immunothérapie pour stimuler son système immunitaire.

La tumeur a presque disparu

La tumeur a peu à peu diminué de taille et elle a désormais pratiquement disparu. Scout reste suivi et traité aujourd’hui. Mais les spécialistes du Wisconsin semblent désormais optimistes et soulignent surtout que sa qualité de vie est d’un haut niveau.

David MacNeil a les moyens. Il est le fondateur et patron de WeatherTech, une entreprise qui fabrique des accessoires automobiles comme des produits pour la maison et les animaux. Et il a donc décidé de montrer toute sa gratitude de manière pour le moins spectaculaire.

Soutenir la recherche

Mais le spot avec Scout n’est pas qu’un immense merci pour ses sauveurs. David MacNeil entend aussi en profiter pour lancer une récolte de dons en faveur de l’école vétérinaire qui prend soin de son chien. Pour qu’elle puisse continuer son travail et ses recherches sur les cancers. Et aussi car ces avancées pourraient aussi profiter aux humains.

«Nous voulions utiliser la plus grande scène possible pour mettre en valeur l’histoire de Scout et ces percées incroyables, qui ne se limitent pas seulement à aider les chiens et les animaux de compagnie», a-t-il fait savoir. «Ces recherches contribueront également à faire progresser les traitements contre le cancer pour les humains. Il est donc possible de sauver des millions de vies de toutes les espèces.»

Quant à la publicité qui sera diffusée lors du Super Bowl, il l’a déjà publiée sur le comte Instagram de Scout, qui est également la mascotte de son entreprise.

R.M.