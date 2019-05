La police allemande a émis mercredi un avis de recherche contre un homme qui a profité d'un essai sur route d'une Ferrari GTO, extrêmement rare et coûtant plus de deux millions d'euros, pour la dérober.

Le suspect s'est présenté mardi midi chez un concessionnaire de voitures anciennes à Neuss Uedesheim, dans la banlieue de Düsseldorf où il s'est prétendu intéressé par une Ferrari 288 GTO, de couleur rouge, produite à moins de 300 exemplaires dans les années 80, a expliqué dans un communiqué la police locale.

Multi-Million Dollar @ferrari 288 GTO Stolen During Test Drive. This took guts. Serious guts. #crime #report #supercar Read: https://t.co/ksXIC92BGs pic.twitter.com/fFWuo9URh9