L'incident n'a fait aucun blessé dans l'établissement qui a été évacué, ont précisé les autorités locales.

La police n'a pas indiqué si le tireur, un adolescent, était un collégien ou un ancien élève de cet établissement de la ville de Richmond.

Selon le quotidien local «Indianapolis Star», le collège a été placé en confinement peu après 8 heures locales, après une alerte de la police concernant la présence d'un suspect armé à proximité de l'établissement.

Shooting Incident at the Dennis Intermediate School in Richmond; Suspect is Deceased, No Students Injured https://t.co/Rlh9lL9lth Shooting Incident at the Dennis Intermediate School in Richmond; Suspect is Deceased, No Students Injured