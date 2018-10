Migrants: la crise de l'Aquarius en images Une crise diplomatique s'est installée en Europe après le refus de l'Italie et de Malte d'accueillir le navire humanitaire Aquarius, avec 629 migrants à bord.

SOS Méditerranée, qui, avec Médecins sans Frontières, a affrété le navire humanitaire Aquarius, a appelé mercredi à une «mobilisation citoyenne». Il s'agit de permettre au navire de poursuivre sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes.

L'Aquarius est attendu jeudi à Marseille, son port d'attache qu'il ne pourra quitter s'il est privé de son pavillon panaméen. «La situation de l'Aquarius est vraiment critique. A tout moment Panama peut nous retirer son pavillon, nous sommes menacés de rester à terre», a déclaré lors d'une conférence de presse la présidente de l'ONG, Sophie Beau.

Les autorités maritimes du Panama ont révoqué le 23 septembre l'enregistrement du navire humanitaire, une décision qui prendra effet une fois que le bateau accostera dans un port.

Une pétition européenne lancée vendredi par SOS Méditerranée a recueilli près de 110'000 signatures. L'organisation attend une forte mobilisation citoyenne samedi dans une trentaine de villes françaises, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme.

«Il faut montrer que des milliers de personnes qui se noient en mer n'est pas normal, ni accepté. Il est grave pour les fondamentaux de nos sociétés que l'obligation de sauvetage soit remise en cause. Il faut le soutien des citoyens pour faire passer ces messages», a ajouté Sophie Beau.

Pour les organisateurs, il s'agit de former une «véritable vague orange», la couleur des bouées et des gilets de sauvetage mais aussi celle de l'Aquarius.

A la recherche d'un pavillon

«Le combat n'est pas fini, on a encore besoin de s'engager pour que l'Aquarius puisse continuer sa mission sans être mis hors la loi», a dit Imhotep, membre du groupe IAM et membre du comité de soutien à l'Aquarius, qui avec 70 autres artistes participe à l'élaboration d'un double CD de soutien. SOS Méditerranée a de nouveau accusé l'Italie d'avoir fait pression sur le Panama pour qu'il retire son pavillon au bateau.

L'ONG a demandé au Panama de revenir sur sa décision, issue peu probable. L'Aquarius II, déjà privé d'immatriculation par Gibraltar, battait pavillon panaméen depuis le 20 août. Le Panama a justifié sa décision par le non-respect présumé des «procédures juridiques internationales en matière d'immigrants et de réfugiés secourus en mer».

«Nous examinons toutes les propositions avec l'armateur, il y en a mais pour l'instant nous n'avons pas de solution», a dit Sophie Beau, qui a dit ne pas avoir de contact avec le Vatican qui n'a pas «de navire naviguant sous ce pavillon depuis 1870».

Dernier grand navire

SOS Méditerranée estime à 1700 le nombre de personnes décédées en mer depuis le début de l'année. L'Aquarius était le dernier navire humanitaire de grande capacité à intervenir. Sophie Beau estime que la zone est devenue un «vaste désert» en ce qui concerne le sauvetage.

«La situation est confuse et chaotique avec une présence erratique du centre de secours libyen. On est comme un navire dans le brouillard, qui ne perçoit plus les signaux de détresse», a conclu Frédéric Penard, le directeur des opérations de SOS Méditerranée. (ats/nxp)