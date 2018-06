Révélés par «Le Parisien», les faits sont particulièrement glauques. Un Français de 27 ans est soupçonné d’avoir prostitué une adolescente lausannoise. «Par amour», a-t-il osé affirmer devant les agents.

Tout débute dans la soirée du 16 février dernier, devant l’Hôtel Campanile de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, relate le quotidien. Des policiers de la brigade anticriminalité des Yvelines surveillent une voiture occupée par deux hommes. Qui sont rejoints par une jeune fille de 17 ans. Puis les trois filent. Mais les agents décident de les intercepter pour un contrôle d’identité. Ils dénichent un peu de cannabis et décident de placer l’adolescente «qui habite à Lausanne» en garde à vue.

1000 euros au souteneur

En exploitant les données de son smartphone, ils découvrent qu’elle se prostitue «depuis sa récente arrivée en France». Elle avait posté une annonce sur le site Vivastreet pour vendre ses charmes. Les policiers trouvent aussi un message d’un homme qui lui «ordonne d’aller travailler» et précise «qu’il va la conduire sur un lieu de rendez-vous». Elle dit alors aux agents qu’elle pense avoir touché environ 7000 euros en quelques semaines. Et qu’elle en a reversé 1000 «à son souteneur contre sa protection». Cet homme était également dans la voiture.

Il y a deux semaines, les agents tentent de l’interpeller chez lui, en Seine-Saint-Denis. Il est absent. Mais l’homme se présente le lendemain au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Placé en garde à vue, il prétend être «tombé amoureux de l’ado qu’il croyait plus âgée». Puis affirme qu’il a découvert qu’elle se prostituait et aurait décidé «par amour» de l’accompagner pour «la protéger»… Reste que les policiers le soupçonnent d’être bel et bien un proxénète qui a poussé l’adolescente à se prostituer dans des hôtels situés dans des zones industrielles.

Le suspect a été libéré et sera jugé en octobre. Et l’adolescente, est-elle de retour à Lausanne? «La personne concernée n’est pas une ressortissante suisse», nous indique Pierre-Alain Eltschinger, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères. On n’en saura pas plus. Mais selon «Le Parisien», elle est apprentie dans la capitale vaudoise.

Vivastreet dans le collimateur

Cette affaire sordide s’inscrit dans une enquête plus large. Car fin mai, 20 minutes.fr révélait que le Parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour «proxénétisme aggravé» à l’encontre du site de petites annonces Vivastreet, celui qu’a utilisé la jeune femme. Le site ne peut pas publier de messages proposant d’échanger des relations sexuelles contre de l’argent. Or «deux simples clics suffisent pour trouver, dans la rubrique Erotica, des propositions de «massages» ou de «moments de détente» dont l’ambiguïté ne dupe en réalité personne», était-il souligné. Le triste cas de l’adolescente de Lausanne en est une preuve supplémentaire. (Le Matin)