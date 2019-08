Début 2017, un habitant du sud-ouest de la France découvrait avec surprise que son compte avait été crédité de la somme de 177 000 euros. Il s'agissait d'une erreur, une société s'était trompée en notant le mauvais numéro IBAN du véritable bénéficiaire.

Problème, l'homme a depuis disparu et semble avoir pris la poudre d'escampette avec le pactole, rapporte «Ouest-France».

Condamné mais introuvable

Avisé de cette bévue, ce dernier s'était pourtant engagé à rendre l'argent indûment touchée sans broncher. Les semaines ont commencé à défiler, et pas un centime n'a encore été remboursé. Lorsqu'une saisie sur le compte a été ordonnée, l'argent n'était déjà plus là et l'homme avait d'ores et déjà déménagé de son domicile.

Faute de mieux, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné par défaut l'individu à 10 mois de prison ferme. Une condamnation qui reste cependant hypothétique, l'homme n'ayant toujours pas été retrouvé malgré les recherches de la police.