Le doit respirer le propriétaire de ce boa constrictor (et les habitants de la région aussi). Huit jours après avoir lancé sur sa page Facebook un avis de recherche concernant son serpent de 2 mètres, ce jeune homme de 18 ans, habitant de Guérande (Loire-Atlantique) a, via le même réseau, annoncé ce dimanche qu'il l'avait retrouvé sain et sauf. S'il refuse de donner des précisions sur cette disparition et les circonstances qui lui ont permis de remettre la main sur «Tripsy», il précise tout de même: «J'espère qu'elle n'a fait de mal à personne et qu'elle n'a manger (sic) aucun humain». Une petite radiographie pourrait s'avérer utile.

(Le Matin)