«L'unique passager du vol, aurait-il l'amabilité de se présenter à l'embarquement maintenant?»

C'est de cette drôle de façon que l'Américain Vincent Peone a été accueilli la semaine dernière à l'aéroport d'Aspen, dans le Colorado.

Découvrant qu'il était le seul à embarquer à bord du vol de Delta Air Lines à destination de Salt Lake City, dans l'Utah, il n'a pas hésité à dégainer son smartphone pour immortaliser cette situation peu habituelle.

Plus de pilotes que de passagers

Hilare, le jeune homme s'est amusé à voir toute l'équipe du personnel s'activer pour lui seul. Il en a profité pour remercier les deux pilotes de vive voix.

Sa vidéo, postée sur Twitter a déjà été vue plus de 3,39 millions de fois.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv