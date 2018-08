Où vendre sa cocaïne quand on est un dealer? Évident: via le site coco.fr… C’est en tout cas le raisonnement qu’avait manifestement suivi un Toulousain de 35 ans, rapporte la Dépêche du Midi. L’homme a vendu sa coke sur ce forum Internet qui vante un «chat simple et rapide».

QuiVeutDeLaBonneWeed

Le malfrat a vendu en fait divers stupéfiants entre novembre 2017 et juin 2018. Outre de la poudre blanche, il a aussi écoulé du cannabis sous des pseudos assez parlants comme QuiVeutDeLaBonneWeed ou QuicheTropBonneWeed…

Le Français achetait sa drogue aux dealers de sa cité et la revendait, plus cher, en utilisant coco.fr. Les transactions s’effectuaient finalement habituellement à son domicile. Mais le quotidien français précise qu’«en plus d’être plus onéreuse, sa came n’était pas toujours de bonne qualité.» Résultat: c’est l’un de ses clients, insatisfait, qui l’a dénoncé via Internet à l’Office de la délinquance numérique…

Qu'il change de site

Le Toulousain a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Mais il pourra aménager sa peine à la maison. S’il retourne devant son ordinateur, on lui recommandera plutôt le site www.coke.com. Il mène à une boisson gazeuse qui reste bien moins dangereuse que la poudre qu’il vendait. (Le Matin)