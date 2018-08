C'est une petite procession qui s'est rendue mardi devant un mémorial en pierre à Ramstein-Miesenbach en Rhénanie-Palatinat (Allemagne). Ces personnes ont rendu hommage aux victimes de la catastrophe aérienne de Ramstein le 28 août 1988.

Le drame s'est produit lorsque l'avion «solo» de la patrouille aérienne italienne, les Frecce Tricolori, a percuté de flanc un des deux groupes lors d'une figure acrobatique. Si les deux avions touchés s'écrasent en bordure de piste, l'avion «solo» s'abat en flammes devant les spectateurs mais la force d'inertie l'entraîne au milieu de la foule, avec son carburant enflammé.

Le bilan est un des plus lourds jamais enregistrés pour un accident lors d'un show aérien: 70 personnes ont trouvé la mort, dont les trois pilotes italiens, et 346 ont été gravement blessés sans compter plus de 1200 blessés légers et traumatisés.

Selon le rapport d'enquête, l'accident est dû à une faute de pilotage de l'avion «solo» et à un mauvais timing. La catastrophe entraînera également une révision des règles de sécurité lors des exhibitions aériennes, notamment l'interdiction des manœuvres en direction des spectateurs. (nxp)