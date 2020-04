La Royal Navy a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête après des informations faisant état d'une fête organisée par le commandant d'un sous-marin nucléaire pour son équipage malgré le confinement en place au Royaume-Uni pour tenter d'enrayer la pandémie de nouveau coronavirus.

«Une enquête est en cours», a indiqué un porte-parole de la marine militaire, jugeant «inapproprié» de commenter davantage.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des membres de l'équipage du HMS Trenchant profiter d'un barbecue et de la musique techno diffusée par deux marins improvisés DJ, après l'amarrage du sous-marin à la base navale de Devonport, à Plymouth (sud-ouest de l'Angleterre), à la suite de plusieurs mois de manœuvres en mer.

HMS Trenchant party video. Described as a "rave" in the tabloids. Apparently no BBQ allowed on the dock so they kept it on the deck. pic.twitter.com/LYWgipJg1p