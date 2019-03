Autrefois ville bohème accueillant les artistes et les hippies de la West Coast, San Francisco semble avoir bien changé. Transformée par l'inexorable expansion de la Silicon Valley, la ville accueille aujourd'hui l'industrie la plus florissante du pays.

Le boom technologique a provoqué une gentrification inédite de la ville, amenant avec lui de jeunes cadres dynamiques travaillant pour Apple ou Facebook, et surtout, une explosion des prix des loyers. La crise du logement est telle à San Francisco que des milliers de personnes se retrouvent actuellement à la rue.

Comme le rapporte Slate.fr, la mairie de San Francisco fait ce qui est en son pouvoir pour endiguer le problème. Elle a d'ailleurs promis de construire des abris, et notamment un refuge sensé abriter deux cents personnes, qui devrait bientôt être placé dans le quartier de l'Embarcadero, près d'un pont qui mène vers Oakland.

Problème: ce quartier est l'un des plus en vue de la ville. On y compte de nombreuses villas et lofts de luxe, et ses riches habitants ne semblent pas disposés à accueillir un abri pour personnes démunies dans leur quartier.

Cagnotte pour attaquer la ville en justice

Incroyable mais vrai, pour contrer le projet, les riverains ont mis en place une cagnotte sur le site «Gofundme» et ont rapidement récolté 70 000 dollars. Comme vous vous en doutez, cet argent ne servira pas à financer la construction du refuge, mais bien à attaquer la mairie de San Francisco en justice.

Cette somme devra notamment servir à payer Andrew Zack, avocat spécialisé dans l'immobilier, rendu célèbre en 2017 pour avoir défendu avec succès un propriétaire qui avait triplé ses loyers.

Maire en colère

Une initiative que London Breed, maire de la ville, a très peu apprécié. Dépitée, elle déclarait au San Francisco Chronicle: «Les habitants veulent que l’on règle les problèmes dans nos rues, mais c’est très frustrant et très décevant, à chaque fois que l’on tente de construire un foyer, on nous menace de nous attaquer en justice»

La riposte ne s'est pourtant pas fait attendre. D'autres habitants et habitantes ont voulu prendre les riverains de l'Embarcadero à leur propre jeu. Une nouvelle cagnotte a été lancée sur «Gofundme», cette fois-ci destinée à aider la fondation «Homelessness» a sauver le projet de foyer pour SDF.

Très populaire, la cagnotte a alors récolté en une journée près de 92 000 dollars. De grands noms de la Silicon Valley s'y sont d'ailleurs associés, comme le PDG de «Gofundme» lui-même, qui a versé 5000 dollars.

La construction du refuge reste néanmoins en suspens, le dénouement interviendra dans les prochains mois. (Le Matin)