«Mercredi, durant toute la journée, j’ai semé de l’orge, jusqu’à 18 h 30. Le lendemain, un collègue est venu à 8 h 30 pour finir. C’est là qu’il a découvert le vandalisme!» s’indigne l’agriculteur Sylvain von Aesch dans L’Est Républicain. Son champ à Delle, dans le Territoire de Belfort, à quelque pas de Boncourt (JU), a été marqué de plusieurs sillons de charrue durant la nuit de mercredi à jeudi dernier.

«Lâche et inadmissible»

«Des sillons bien nets de trente centimètres de profondeur», précise le quotidien français. «On distingue très nettement trois traces de charrues différentes, ce qui signifie qu’il y avait trois agriculteurs», note Sylvain von Aesch – les «empreintes» laissées étant propres à chaque machine agricole. L’agriculteur taxe l’acte de vandalisme de «lâche et inadmissible» et estime le préjudice subit à 5000 euros «entre la perte des semences et la remise en état du champ». Soit quelque 5700 francs.

Sylvain von Aesch pense connaître les vandales et leurs motivations: des confrères qui auraient agi par jalousie. Car il a le toupet de faire de bonnes affaires avec la Suisse… «Je travaille avec un paysan suisse depuis trois ans. On travaille en commun et on partage les bénéfices. J’exploite mes terres et il commercialise ma production. Les céréales bio sont mieux valorisées en Suisse», détaille-t-il.

Une récompense pour le «vainqueur»

Il a porté plainte à la gendarmerie. Sur Facebook, il a aussi publié une image des déprédations vues du ciel.

«Un concours de labour nocturne improvisé sans autorisation a été organisé sur une de mes parcelles», écrit-il. «Merci au vainqueur de venir me voir que je puisse le récompenser». (Le Matin)