Maire de la petite commune rurale de Pignols, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Christophe Georges a poussé un gros coup de gueule dimanche sur Facebook. Cause de sa colère? Des «néoruraux»: certains citadins qui se sont établis dans cette commune agricole mais ne supportent pas certains aspects de la vie à la campagne. Cette fois, ils se sont plaints… des déjections d’abeilles.

«J’en aurais entendu pendant plus de 10 ans en tant que maire mais celle-ci pour moi dépasse beaucoup de limites!», a écrit le maire énervé. «Des habitants de notre commune habitant à proximité de la miellerie se sont plaints des déjections d’abeilles!!!!!»

Des billes de pollen

Déjections d’abeilles? Elles peuvent former de petites billes jaunes ou noires, précise «Le Parisien». «De quoi est composée la déjection d’abeille? Purement et simplement de pollen! De quoi se plaignaient-ils? De petits dépôts de pollen sur des infrastructures de la vie, volet, table de salon, de jardin, spa…», a pesté le maire.

Christophe Georges est d’autant plus remonté qu’il s’est investi pour soutenir l’installation dans sa commune d’un couple d’apiculteurs. Couple qui subit donc les plaintes de certains voisins et qui a «aujourd’hui le moral au plus bas», a-t-il noté.

Soutien massif

Le maire Pignols a été entendu. Sans doute même beaucoup plus qu’il pouvait l’espérer. Son message a été partagé 55 000 fois. Et a engendré 10 000 commentaires. Tous à sens unique: un soutien massif aux apiculteurs et une condamnation unanime de ceux qui se plaignent des déjections d’abeille.

Ce cas particulier révèle un problème plus profond avec certains «néoruraux», comme les appelle France Bleu, selon Christophe Georges. «Aujourd’hui on a des habitants qui arrivent dans nos campagnes, qui ne voient que les avantages, puis ils se rendent compte qu’il y a aussi des inconvénients. Il faut avoir un peu de tolérance, hein!» a lancé le maire. Qui a encore précisé sur France Bleu: «On est passé de 200 à 320 habitants en quelques années, c’est très bien, mais il y a un vrai manque d’implication des concitoyens dans la vie de la commune.»

Il jette l'éponge

Du côté des apiculteurs, on souhaite l’apaisement. «Nous souhaitons continuer à faire bénéficier à nos abeilles de l’environnement exceptionnel de Pignols et de la Forêt de la Comté mais en cherchant toutes les solutions possibles pour éviter de déranger nos voisins. Nous voulons contribuer positivement à la vie de ce bien joli village et surtout pas être une source de conflits», ont-ils indiqué.

Quant au maire, lui-même agriculteur, il se dit quand même usé par les plaintes. Il ne se représentera pas l’an prochain, à la fin de son mandat.