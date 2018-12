Du 1er janvier au 12 décembre 2018, 743 migrants sont morts en tentant de gagner l'Espagne par la mer Méditerranée, soit plus de trois fois plus que pendant la même période de 2017, selon les bilans de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce samedi, «un appel a été passé depuis le Maroc au centre de Sauvetage en mer espagnol, avertissant que deux mineurs flottaient sur une roue de camion, dans la baie d'Algésiras», a indiqué un porte-parole de ce service public.

Ni âge ni nationalité

«Nous avons mobilisé un navire de sauvetage et averti tous les bateaux présents dans la zone. Un ferry nous a appelés pour dire qu'il les avait vus», a résumé ce porte-parole. Il n'a pu indiquer ni l'âge ni la nationalité des deux mineurs, débarqués au port d'Algésiras.

Cette année, l'automne et le mauvais temps n'ont pas freiné les traversées dans l'ouest de la Méditerranée, entre Maroc et Espagne.

Cette route migratoire maritime n'est pas la plus mortelle - 1306 migrants sont décédés en 2018 en tentant d'atteindre l'Italie et Malte - mais c'est à présent la plus fréquentée, selon l'OIM, avec plus de 55'200 arrivées cette année. (afp/nxp)