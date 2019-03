La première ministre roumaine a promis dimanche à Washington que son pays allait déménager son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem mais le président roumain a aussitôt rappelé son opposition au transfert.

Viorica Dancila s'exprimait au premier jour d'une conférence du groupe de pression américain pro-Israël Aipac. Sa déclaration prend un relief particulier alors que Bucarest assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne.

Good discussions today with Arthur Stark, elected President of the @Conf_of_Pres and Malcolm Hoenlein Executive Vice Chairman of the @Conf_of_Pres, in #WashingtonDC. ???????? remains determined in promoting the #FightAgainstAntisemitism and strengthening the good relations with ???????? & ???????? pic.twitter.com/1A99kg9cb6