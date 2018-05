Deux jours de négociations menées à Pékin par une délégation américaine de haut rang n'ont pas permis de débloquer l'important contentieux commercial entre les Etats-Unis et la Chine, moins de trois semaines avant la mise en oeuvre attendue de droits de douane punitifs par Washington.

«La délégation a eu des discussions franches avec les responsables chinois sur le rééquilibrage des relations économiques bilatérales Etats-Unis/Chine, sur l'amélioration de la protection de la propriété intellectuelle et sur l'identification des politiques qui conduisent de manière déloyale au transfert des technologies», a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. La délégation est, à présent, sur le chemin du retour vers Washington où elle briefera Donald Trump en vue de décisions à venir, a-t-elle ajouté.

«Nous allons nous rencontrer demain (samedi, ndlr) pour déterminer les résultats, mais c'est difficile pour la Chine dans le sens où ils sont devenus très gâtés avec des victoires sur le commerce américain!», a tweeté vendredi soir M. Trump.

Our high level delegation is on the way back from China where they had long meetings with Chinese leaders and business representatives. We will be meeting tomorrow to determine the results, but it is hard for China in that they have become very spoiled with U.S. trade wins!