Englué dans un bas de fer budgétaire aux conséquences politiques incertaines, Donald Trump a abruptement quitté mercredi une rencontre à la Maison Blanche avec les ténors démocrates sur son projet de mur à la frontière avec le Mexique.

«Le président s'est levé et est parti», a relaté Chuck Schumer, leader des démocrates au Sénat, juste après la rencontre. «Une nouvelle fois, nous avons assisté à un caprice parce qu'il ne pouvait obtenir ce qu'il voulait».

«Je viens de quitter une rencontre avec Chuck (Schumer) et Nancy (Pelosi), totale perte de temps», a lancé, presque simultanément, le président américain dans un tweet rageur. «J'ai dit bye-bye», a-t-il ajouté.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!