D'importants combats ont opposé l'armée nigérienne et des combattants djihadistes dimanche aux portes de Diffa, la capitale du sud-ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Le gouvernement a fait état de deux morts et trois blessés.

Dans une vidéo de propagande diffusée par l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), issu d'une scission de Boko Haram et affilié à l'État islamique, on voit de nombreux insurgés s'emparer, au milieu de tirs nourris d'armes automatiques, d'un camp de l'armée nigérienne, mettant la main sur des véhicules et des stocks d'armements aux cris d'«Allah Akbar» («Dieu est le plus grand», en arabe).

Ils semblent ensuite quitter le camp avec les véhicules. On voit également un soldat nigérien, couché face contre sol, qui semble déjà mort ou inanimé, recevoir deux balles. «Le 3 mai 2020, aux environs de 17h45 locales, le poste frontalier Niger-Nigeria de Diffa a été attaqué par des éléments de Boko Haram [les autorités font rarement la différence entre Iswap et Boko Haram, ndlr] à bord de véhicules lourdement armés. On déplore malheureusement deux morts, trois blessés, des matériels calcinés», a indiqué pour sa part le gouvernement en soirée.

«Neutralisation» de 50 djihadistes

«Au cours de cette même journée» de dimanche, «aux environs de 13h00 locales, une autre colonne de dix véhicules ennemis en provenance de Tombon-Fulani, une localité située à 24 km au nord-est de Bosso a été interceptée», selon le ministère de la défense nigérien.

«Une action coordonnée entre les forces nigériennes et nigérianes, appuyées par les partenaires [France et/ou États-Unis, selon le jargon utilisé par le ministère, ndlr], a permis de suivre et d'agir contre cette colonne ennemie. Il en a résulté la neutralisation de 50 terroristes au niveau d'une localité nigériane située à 45 km au sud de Toumour».

Ces attaques de dimanche interviennent après une offensive terrestre et aérienne en avril de l'armée tchadienne, qui a annoncé avoir chassé les djihadistes de son sol. Elle a affirmé avoir tué 1000 islamistes et perdu 52 hommes. (ats/nxp)