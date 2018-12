Au moins six personnes ont péri et plus de cent ont été blessées lundi dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôpital public de Bombay (ouest), ont annoncé les autorités chargées de la gestion des catastrophes.

L'incendie s'est déclaré vers 16H00 (11H30 GMT) au quatrième étage de l'hôpital public ESIC Kamgar situé à Andheri, dans la banlieue nord de Bombay.

Six personnes ont trouvé la mort dans le sinistre, selon un communiqué rendu public par les autorités chargées de la gestion des catastrophes. Quelque 150 patients, médecins et infirmières ont été secourus.

«Ils ont été secourus sur différents étages par des pompiers qui ont utilisé des échelles», a déclaré à l'agence PTI un responsable de ce département. Les rescapés ont été répartis dans d'autres hôpîtaux pour y être soignés.

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Les incendies accidentels sont fréquents en Inde, notamment à Bombay, capitale économique du pays, en raison d'une réglementation laxiste et de critères en matière de sécurité insuffisants.

En décembre 2017, au moins quatorze personnes avaient péri dans un gigantesque incendie qui avait dévasté un restaurant de la ville. Début décembre, un incendie a ravagé un magasin de confiseries de Bombay, provoquant l'effondrement d'un immeuble et la mort de douze personnes qui y dormaient. (afp/nxp)