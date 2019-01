Au moins 21 personnes ont été tuées et 71 blessées par brûlures dans l'incendie d'un oléoduc qui présentait une fuite où des habitants venaient voler de l'essence, dans le centre du Mexique, en pleine offensive du gouvernement mexicain contre les vols de carburant.

«Je déplore beaucoup la grave situation dont souffre Tlahuelilpan à cause de l'explosion d'un oléoduc», a réagi sur Twitter le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador. «J'appelle tout le gouvernement à venir en aide aux gens sur place».

Les médias locaux affirment que plusieurs centaines de personnes se trouvaient à proximité au moment de l'incident. Quelques heures plus tard, la nuit tombée, des images du feu ont été diffusées, avec des personnes terrifiées s'enfuyant et appelant à l'aide en hurlant. L'incendie n'était toujours pas maîtrisé.

L'incendie s'est produit dans la localité de Tlahuelilpan, dans l'Etat de Hidalgo, à environ 100 km au nord de Mexico, où une fuite sur un oléoduc avait attiré des dizaines d'habitants venus récupérer du carburant munis de seaux et jerrycans.

«On sait que c'était un prélèvement clandestin et que les autorités compétentes s'en occupaient déjà», a indiqué le gouverneur de l'Etat de Hidalgo où se trouve Tlahuelilpan, Omar Fayad, à la télévision locale Foro TV. Des médias locaux ont montré des dizaines de personnes se servant auprès de la fuite d'où le carburant se déversait à jet continu.

