Le diocèse de Brooklyn, quartier new-yorkais, a accepté d'indemniser quatre garçons agressés sexuellement entre 2003 et 2009 par un professeur de religion pour un montant record de 27,5 millions de dollars, dans le cadre d'un accord à l'amiable, ont indiqué mardi les avocats des victimes.

La somme de 27,5 millions, soit 6,87 millions de dollars pour chacune des victimes, violées quand elles avaient entre 8 et 12 ans, constitue «l'indemnité individuelle la plus élevée» jamais accordée par l'Eglise, a indiqué à l'AFP l'un des avocats, M. Rubinowitz. «Nous sommes heureux de voir l'Eglise enfin devant la justice», a-t-il ajouté. Contacté, le diocèse de Brooklyn n'a pas immédiatement réagi à ces informations.

L'accord à l'amiable met fin à la plainte au civil des quatre victimes, qui devait déboucher sur un procès début 2019, a expliqué M. Rubinowitz. La plainte avait été déposée en 2012, après que le professeur Angelo Serrano --aujourd'hui âgé de 67 ans-- a été arrêté en 2009 pour des attouchements sur un enfant, pour lesquels il a plaidé coupable en 2011 et a été condamné à quinze ans de prison.

