Puigdemont dénonce une «aberration»

L'ex-président catalan Carles Puigdemont a dénoncé lundi une «aberration» après la condamnation des indépendantistes catalans, estimant qu'il était «temps de réagir».



«100 ans de prison en tout. Une aberration. Maintenant plus que jamais, à vos côtés et à ceux de vos familles. Il est temps de réagir comme jamais auparavant. Pour l'avenir de nos fils et de nos filles. Pour la démocratie. Pour l'Europe. Pour la Catalogne», a écrit le responsable indépendantiste qui vit en Belgique après la tentative ratée de sécession en 2017.