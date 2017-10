Les catastrophes rapides comme des inondations et des cyclones déplacent 13,9 millions de personnes chaque année. Ce chiffre va augmenter à moins d'une avancée dans la prévention et la réponse aux risques, affirme un rapport de l'ONU publié vendredi à Genève.

La plupart de ces déplacements sont provoqués par des inondations, à la hausse avec le réchauffement climatique, conclut cette étude de l'Office des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR) et du Centre de surveillance des déplacements internes (IDMC). Le rapport sur plus de 200 pays et territoires ne prend pas en compte les évacuations préventives et porte sur les inondations, les séismes, les tsunamis et les cyclones.

L'augmentation de la population dans les régions à risque, notamment les pays en développement, renforce encore l'importance de cette question. «Cette année est probablement la pire en terme de pertes économiques liées à des désastres», notamment en raison des cyclones, a dit devant la presse le porte-parole d'UNISDR.

L'Asie, le continent le plus concerné

Et de juillet à septembre, au moins 8 millions de personnes ont été déplacées en raison de catastrophes naturelles. Parmi les dix pays les plus affectés par les déplacements, huit se trouvent en Asie, dit le rapport publié à l'occasion de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes.

Adopté en 2015 par les Etats membres de l'ONU, le cadre de Sendai doit diminuer considérablement le nombre de personnes affectées d'ici 2030. Cet objectif devrait contribuer à «améliorer l'urbanisme et la qualité des bâtiments» dans les zones à risque, explique le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes Robert Glasser.

Neuf des dix pays aux habitations les plus vulnérables sont en Asie. Mais des pays à revenus élevés ou à revenus intermédiaires comme la Chine sont aussi affectés par ces risques de déplacements internes. (ats/nxp)