Les inondations et coulées de boue provoquées par de très violentes précipitations dans l'ouest du Japon ont tué au moins 141 personnes, a annoncé mardi matin le gouvernement.

Au moins dix autres sont officiellement portées disparues, a précisé Yoshihide Suga, le porte-parole de l'exécutif, tandis que les médias donnaient un total bien supérieur. «Les 75'000 policiers, pompiers, soldats des Forces d'autodéfense (appellation de l'armée japonaise, ndlr) et garde-côtes font de leur mieux» pour porter secours aux sinistrés, a souligné M. Suga.

Les recherches et travaux de nettoyage se poursuivent désormais sous un soleil de plomb, avec une température de 35°C prévue à l'ombre, «et ce temps ensoleillé devrait durer une semaine au moins», a ajouté M. Suga, demandant une «grande vigilance» face au risque d'insolation et de coup de chaleur, ainsi qu'aux possibles nouveaux glissements de terrain.

Les précipitations inédites enregistrées entre vendredi et dimanche ont entraîné de terribles inondations, des coulées de boue et autres dégâts majeurs qui ont piégé de nombreux habitants, même si des ordres non contraignants et recommandations d'évacuer avaient été émis à l'intention de millions de personnes.

Un franc soleil est revenu, mais il complique les opérations de secours, en raison des risques très forts d'insolation et de coups de chaleur.

Lundi, quelque 73'000 pompiers, policiers et soldats, 20'000 de plus que la veille, s'affairaient sur le terrain, le désastre s'étendant à plusieurs provinces sur des terrains parfois très accidentés.

Les éboulements ont entraîné avec eux des maisons totalement détruites au passage, la boue a recouvert des quartiers entiers, les cours d'eau en furie sont sortis de leur lit et ont complètement noyé des quartiers entiers de villes et de villages, montant jusqu'au milieu du premier étage des maisons, avant de redescendre en ayant tout saccagé, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP.

Japan Rains: "I turned the car to the right, and saw another wave of mud bulldoze down right where we were and sweep away three cars that were in front of me," a 69-year-old resident in Hiroshima told AFP. https://t.co/pm25Pz0JFy ????@HiroshiHiyama1 ????@MartinBureau1 @AFP pic.twitter.com/Q7QajU8xtC