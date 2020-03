Un astrophysicien australien qui, pour tuer le temps pendant son confinement lié au coronavirus, cherchait à inventer un collier prévenant les contaminations, a fini à l'hôpital avec des aimants plein les narines.

L'idée de Daniel Reardon, chercheur à l'Université Swinburne de Melbourne, était un dispositif qui devait émettre un signal quand la personne le portant approchait ses mains trop près de sa bouche.

"Things went downhill pretty quickly when I clipped the magnets to my other nostril." https://t.co/vTf5KdWTaQ