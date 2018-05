Dans l'Iowa, des défenseurs de l'avortement ont porté plainte mardi dans l'Iowa contre la loi américaine la plus restrictive en matière d'avortement. Les partisans de la loi espèrent eux qu'une bataille juridique, lancée par cette plainte, aboutisse à la Cour suprême et que le droit à l'avortement soit ainsi remis en cause au niveau fédéral. C'est cette juridiction, la plus haute du pays, qui avait légalisé l'interruption volontaire de grossesse (IVG) partout aux Etats-Unis en 1973. Le débat est depuis lors resté intense et ce droit divise profondément les Américains.

Le 4 mai, la gouverneure de l'Iowa, Kim Reynolds, a promulgué une loi interdisant les IVG à partir du moment où les battements du coeur sont détectés, soit dès la sixième semaine de grossesse. Le texte, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet, comprend des exceptions pour les victimes de viol et d'inceste et en cas de risque vital pour la mère.

Dénoncée par le ministre de la justice

«Il est évident que dans les endroits où l'avortement est interdit ou fortement restreint, des personnes voulant désespérément mettre fin à une grossesse non voulue ont recours à des méthodes qui ne sont pas sûres», s'est alarmé Jill Meadows, de l'organisation de planning familial Planned Parenthood. Planned Parenthood et l'ACLU, puissante association de défense des droits civiques, ont porté plainte devant un tribunal local pour bloquer la loi.

Le ministre de la justice de l'Iowa, un démocrate, a refusé de défendre la loi au tribunal, affirmant qu'elle «sape les droits et les protections pour les femmes». Un cabinet juridique conservateur pourrait être nommé pour défendre la loi au nom de l'Etat. (ats/nxp)