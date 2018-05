Des dizaines de milliers d'Israéliens ont marché dimanche à Jérusalem, dans un climat de fierté nationale à la veille de l'ouverture sous très haute tension de l'ambassade des Etats-Unis et à l'aube d'une semaine de protestation palestinienne potentiellement explosive.

Agitant les drapeaux frappés de l'étoile de David, chantant et dansant au son de musiques populaires et de «Toy», le titre vainqueur de l'Eurovision la veille, les marcheurs, essentiellement des jeunes nationalistes religieux, ont rallié le Mur des Lamentations, lieu sacré du judaïsme, à travers les rues de la Vieille ville. Lior, 18 ans, venu du sud du pays, a ainsi exprimé sa «fierté d'avoir un Etat, l'indépendance et la dignité».

C'est le premier épisode d'une semaine où vont se succéder des évènements lourds de signification et de menace, en commençant avec cet anniversaire de la prise de Jérusalem-Est par l'armée israélienne en 1967, qualifiée de «réunification» de la ville par les Israéliens.

Inauguration en grande pompe

Lundi, les Etats-Unis inaugureront en grande pompe leur ambassade à Jérusalem, coïncidant avec le 70e anniversaire de la création d'Israël en 1948. Mardi, les Palestiniens commémorent la «Nakba», la «catastrophe» qu'a représenté pour eux la proclamation d'Israël.

Israël baigne dans la ferveur pro-américaine après une semaine marquée par les coups diplomatiques et militaires infligés à l'Iran. Mais les Palestiniens pourraient protester massivement, faisant redouter une nouvelle conflagration à Gaza.

Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a d'ailleurs appelé dimanche au jihad contre les Etats-Unis affirmant que la décision de Washington était la preuve que les négociations et «l'apaisement» n'ont pas servi aux Palestiniens.

Sous haute sécurité

La police a dit mobiliser un millier d'hommes pour sécuriser l'ambassade et ses alentours, pavoisés de la bannière étoilée et d'affiches proclamant «Trump Make Israel Great Again». Etat d'alerte élevé aussi dans et autour des Territoires palestiniens. L'armée a annoncé qu'elle allait pratiquement doubler ses effectifs combattants autour de la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Dirigée par le mouvement islamiste Hamas, Gaza est sous blocus israélien depuis plus de dix ans. La Cisjordanie, distante de quelques dizaines de kilomètres, est occupée par l'armée israélienne depuis plus de 50 ans.

Gaza est depuis le 30 mars le théâtre d'une «marche du retour» qui voit des milliers de Palestiniens se rassembler le long de la frontière avec Israël. Il s'agit pour eux de revendiquer le droit de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies en 1948, et de dénoncer le blocus.

Les forces israéliennes redoutent que, dès lundi et les jours suivants, les Palestiniens ne cherchent à forcer la frontière. Depuis le 30 mars, 54 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à Gaza.

Empoignade à Jérusalem

Signe de ces tensions, des visiteurs juifs brandissant un drapeau israélien et chantant «le peuple d'Israël est vivant» se sont empoignés dimanche avec des gardes palestiniens sur l'ultra-sensible esplanade des Mosquées à Jérusalem. Ils ont été évacués par les policiers israéliens.

Des centaines de juifs se sont rendus dimanche sur l'esplanade, troisième lieu saint de l'islam également révéré par les juifs comme le Mont du Temple, mais où ils n'ont pas le droit de prier. «Ce n'est pas une provocation, c'est notre propriété. Nous sommes les véritables propriétaires du Mont du Temple», a déclaré Nili Naoun, 42 ans, venue avec sa famille.

Le président Donald Trump a ulcéré les Palestiniens le 6 décembre en annonçant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade jusque-là à Tel-Aviv.

«Seulement notre peuple»

Israël voit dans cette rupture unilatérale avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international la prise en compte, tardive, d'une réalité historique.

«Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans, c'est la capitale de notre Etat depuis 70 ans et cela restera pour toujours notre capitale», a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahu. «Jérusalem restera la capitale d'Israël quel que soit l'accord de paix que vous imaginiez», a-t-il insisté lors d'une réception devant Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, fille et gendre du président américain et ses conseillers, arrivés dans la journée en vue de la cérémonie du lendemain.

Les Palestiniens dénoncent, eux, la négation de leurs revendications sur Jérusalem et le summum du parti pris de la Maison Blanche, qui a multiplié les gages pro-israéliens. «Tous les Arabes devraient baisser la tête aujourd'hui», a commenté Nisrine Abou Maizer, habitante palestinienne de la Vieille ville, exprimant le sentiment répandu que les capitales arabes ont laissé tomber les Palestiniens. «Dans une semaine, ils seront tous là pendant le ramadan parce que, d'un seul coup, ils se souviendront de Jérusalem».

800 invités

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. La communauté internationale considère Jérusalem-Est comme territoire occupé. Elle estime qu'en attendant un aléatoire règlement du statut final de la ville entre les deux parties, les ambassades ne doivent pas se trouver à Jérusalem.

«L'ouverture de l'ambassade américaine demain reconnaît la réalité après une trop longue attente, elle est aussi essentielle à la création d'une feuille de route pour la paix dans la région», a objecté le secrétaire d'Etat adjoint John Sullivan, également présent à Jérusalem.

L'ambassade américaine, qui ouvrira en présence de près de 800 invités, sera provisoirement installée dans les locaux de ce qui était le consulat américain en attendant la construction d'une nouvelle représentation. (afp/nxp)