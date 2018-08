Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman a annoncé dimanche que le point de passage d'Erez dans le nord de la bande de Gaza allait rouvrir lundi, une semaine après sa fermeture par Israël, selon un communiqué de son bureau.

Le point d'Erez, seul passage pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël, avait été fermé le 19 août suite à «la poursuite de manifestations violentes le long de la frontière», selon les autorités.

«Au regard du calme cette semaine et de la baisse des incidents violents, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a décidé de rouvrir le passage d'Erez a partir de lundi matin», affirme dimanche le communiqué.

172 Gazaouis tués

La bande de Gaza, territoire enclavé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée, est soumise depuis dix ans à un blocus terrestre et maritime par les Israéliens. Et ses quelque deux millions d'habitants sont tributaires des aides étrangères. La frontière avec l'Egypte est aussi la plupart du temps fermée.

Contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, l'enclave est le théâtre de manifestations depuis le 30 mars le long de la barrière avec Israël pour demander la levée du blocus et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui de leurs terres à la création d'Israël en 1948.

Au moins 172 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date. Un soldat israélien a également été tué.

Israël et le Hamas, bête noire de l'Etat hébreu qui le considère comme un mouvement «terroriste», se sont livré trois guerres depuis 2008. Depuis plusieurs semaines, l'Egypte et l'ONU tentent de forger un cessez-le-feu durable entre le Hamas et Israël après des mois de tensions et de violences. (afp/nxp)