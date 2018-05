Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman a annoncé jeudi qu'il allait demander à un comité de donner son approbation finale à la construction de 2500 logements israéliens en Cisjordanie occupée.

«Les 2500 nouveaux logements que nous allons approuver lors (d'une réunion) du comité de planification la semaine prochaine seront construits immédiatement en 2018», a-t-il expliqué dans un communiqué.

«Augmenter les constructions en Judée-Samarie»

Il a ajouté qu'il allait également solliciter le feu vert du comité pour la construction de 1400 autres logements qui sortiraient de terre ultérieurement. Ces 1400 logements en sont encore à un stade préalable de validation, à la différence des 2500 autres.

