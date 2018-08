C'est le hasard, mais deux images récentes ont une étrange similitude. Il y a d'abord cette photo de Daniel Craig, en smoking, immergé jusqu'au cou et se tenant nonchalamment à une corde. L'acteur qui incarne James Bond pose pour la campagne publicitaire d'Omega, présentant la nouvelle montre de plongée que l'espion portera vraisemblablement dans son prochain. Tout le flegme britannique est illustré sur cette photo.

Un triptyque tempêtueux

Flegmatique, Donald Trump l'est beaucoup moins. Lui aussi a de l'eau jusqu'au cou sur la couverture de l'hebdomadaire américain «Time». Un numéro qui sortira le 3 septembre et dont cette une est le troisième volet d'une série débutée en février 2017. L'artiste Tim O'Brien, qui collabore avec le journal depuis près de 30 ans, avait alors représenté un président américain assis à son bureau, la tempête se levant et faisant voler mèche, cravate et documents, mais laissant l'homme impassible. Avec ces mots: «Nothing to see here» (Circulez, il n'y a rien à voir).

Un thème qu'il a repris en avril dernier avec cette fois les vagues du scandale arrivant dans le bureau, sous le titre «Stormy» (avis de tempête). Et donc, sur la prochaine, on verra Trump flottant deux mètres au-dessus de son bureau, tentant de maintenir sa tête (qu'on ne voit pas) hors de l'eau. Avec ces mot: «In Deep» (dans les profondeurs). A quand la suivante avec un président retentant son souffle? (Le Matin)