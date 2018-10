Donald Trump l'a admis volontiers lundi: le fait qu'il ne boive pas une goutte d'alcool est une bonne nouvelle pour tout le monde.

«Je peux dire honnêtement que je n'ai jamais bu une bière de ma vie», a déclaré le président américain lors d'une longue conférence de presse dans les jardins de la Maison Blanche.

President Trump: "I'm not a drinker. I can honestly say I never had a beer in my life... I never had a glass of alcohol. I've never had alcohol... Can you imagine if I had? What a mess I'd be. I would be the world's worst. I never drank, OK?" https://t.co/QxLhFXkboB pic.twitter.com/CZ3ndjSZsV