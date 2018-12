Joachim Son-Forget, député La République En Marche (LREM) des Français de l'Etranger et radiologue au CHUV à Lausanne (VD), a publié des tweets qualifiés de «sexistes» qui lui valent quelques soucis politiques, ces dernières heures en France.

Le 23 décembre, l'homme réagissait avec virulence sur Twitter, suite à un poste de la sénatrice Europe Ecologie Les Verts (EELV) Esther Benbassa qui dénonçait les termes de «violence» et «vulgarité» employés dans la presse par Brigitte Macron pour décrire les comportements de certains «gilets jaunes»: «Ce n'est donc pas violent, la pauvreté? Et elle n'est pas vulgaire, l'arrogance aux dents blanches des riches et des puissants?», écrivait Esther Benbassa.

Piqué au vif, Joachim Son-Forget a accusé la sénatrice de mettre de l'huile sur le feu et publié à son tour un tweet mordant: «Avec le pot de maquillage Esther Benbassa que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer. Vous le sentez l'amalgame violent maintenant?»

Avec le pot de maquillage @EstherBenbassa que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer. Vous le sentez l’amalgame violent maintenant? https://t.co/7ny8kHubUx — ???????????????????????????? ????????????-???????????????????????? ???? (@sonjoachim) 23 décembre 2018

Le député LREM a ensuite publié environ 50 tweets en 97 minutes, attaquant Esther Benbassa. Cette dernière a estimé être victime de harcèlement de la part de Son-Forget qui se retrouve aujourd'hui fort critiqué.

Pour se défendre, Joachim Son-Forget a assuré dans «Libération» que «l'idée c'était de faire le buzz, en utilisant les principes de la psychologie cognitive (...) Avec ma réponse un peu éclectique, j'ai voulu lui montrer ce que ça fait quand on est victime d'une campagne ad hominem. Je n'ai pas attaqué sur le physique! Déjà parce qu'on est pas tous égaux face à la vieillesse. Donc ça aurait été injuste. Mais je considère que pour le reste, cela relève du choix personnel: comment on s'habille, comment on se coiffe, comment on se maquille. Je ne crois pas que ce soit inadmissible d'attaquer là-dessus.»

Et de poursuivre: «Je n'ai rien contre cette dame, je ne la connais même pas. Mais c'était assez jouissif de voir les réactions, que des gens s'arrachent les cheveux, ça montre bien l'imbécillité des réseaux sociaux et l'indignation contagieuse.»

Reste que ce mercredi, le bureau du groupe LREM à l'Assemblée nationale a annoncé se désolidariser de Joachim Son-Forget. Qui a réagi ironiquement en postant le message «Je tremble» sur Twitter, cet après-midi...

(Le Matin)