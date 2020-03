Joe Biden retrouve des couleurs: l'ancien vice-président a engrangé mardi une série de victoires lors du «Super Tuesday» au cours duquel plusieurs millions d'Américains ont voté pour désigner leur candidat démocrate préféré pour affronter Donald Trump.

«C'est encourageant, nous sommes optimistes», a lancé, depuis Los Angeles, ce proche de Barack Obama, arrivé devant son grand rival, Bernie Sanders, dans sept Etats: Virginie, Caroline du Nord, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota.

Joe Biden reacts to his projected win in Virginia: "It feels good and we're feeling optimistic and I think we're going to do well in some other states as well" https://t.co/WphiPbDdXs #CNNelection pic.twitter.com/aRPKKdv3UF — CNN Politics (@CNNPolitics) March 4, 2020

La course à l'investiture dans le camp démocrate, qui est désormais une bataille entre septuagénaires, pourrait en revanche se compliquer pour le milliardaire Michael Bloomberg.

Selon les premières estimations, ses résultats en Virginie, Etat emblématique sur lequel il avait lourdement investi, étaient très faibles. Maigre consolation: il a emporté le primaire des Samoa, territoire océanien associé aux États-Unis. «J'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de vos votes», a-t-il lancé depuis West Palm Beach, en Floride, sur fond de spéculations croissantes sur son retrait imminent de la course.

Texas et Californie

Joe Biden, vieux routier de la politique américaine, se présente comme l'homme de la «garantie de résultats» face à «la promesse de révolution», en allusion à son grand rival qui se revendique «socialiste». Les premiers décomptes au Texas, qui aura un poids prépondérant dans le résultat final, donnaient les deux hommes au coude-à-coude.

Bernie Sanders, qui rêve lui aussi de défier Donald Trump en novembre, l'a emporté dans son fief du Vermont, et dans le Colorado. Lors d'une allocution depuis Essex Junction, il a martelé sa certitude de parvenir à la victoire finale. «Je vous le dis avec une confiance absolue: nous allons emporter la primaire démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays», a-t-il lancé devant une foule enthousiaste, multipliant les piques envers Joe Biden, sans jamais le nommer.

Bernie Sanders tells supporters in Vermont: "Tonight, I tell you with absolute confidence, we are going to win the Democratic nomination and we are going to defeat the most dangerous president in the history of this country" https://t.co/dejxP1swQq pic.twitter.com/5J8h5dXuFa — CBS News (@CBSNews) March 4, 2020

Les bureaux de vote en Californie, État qui représente, de très loin, le plus de délégués, devaient rester ouvert jusqu'à 23H00 (mercredi 4H00 du matin). Au total, les 14 primaires de mardi permettront de distribuer plus d'un tiers des délégués (sur un total de 3979) qui désigneront leur candidat lors de la convention démocrate de juillet.

Après un démarrage catastrophique, Joe Biden a réussi une remontée exceptionnelle en remportant largement la Caroline du Sud et son vote afro-américain jugé indispensable pour tout prétendant démocrate.

Vidéo: Joe Biden, l’obstiné

Dans la foulée, il a engrangé lundi le soutien de trois ex-candidats: le jeune Pete Buttigieg, révélation des primaires, la sénatrice Amy Klobuchar, populaire dans le Midwest, et le Texan Beto O'Rourke. Les candidats qui se sont désistés en faveur de l'ancien vice-président espèrent lui permettre de faire barrage à «Bernie», devenu le favori grâce à un démarrage en fanfare.

«Parce qu'il faut battre Trump»

«Ce n'est pas un secret», «il y a un effort massif pour stopper Bernie Sanders», martèle ce dernier, promettant de «combattre» l'establishment démocrate effrayé par ses idées très à gauche. En brandissant l'exemple de Hillary Clinton en 2016, son équipe met en garde contre une nouvelle défaite si Joe Biden est le candidat démocrate. «L'establishment voulait alors un candidat modéré, ils l'ont eu. Et vous savez ce que nous avons obtenu? Donald Trump», a lancé Jeff Weaver, un haut conseiller du sénateur, sur MSNBC mardi.

Les thèmes que Bernie Sanders portent comme l'assurance-maladie universelle se sont peu à peu imposés au coeur du débat animant les démocrates. Kevin, qui a voté dans un quartier résidentiel près de Los Angeles, rappelait que la couverture médicale «est très chère» aux États-Unis pour justifier son bulletin Sanders. Cindy Eleanor, 75 ans, a elle voté Biden «parce qu'il faut battre Trump». Mais elle balaie d'un revers de la main la nouveauté du «Super Tuesday»: Mike Bloomberg. «Ce n'est pas un démocrate!», estime-t-elle.

L'ex-maire de New York, 78 ans et un demi-milliard de dollars dépensé en publicités de campagne, est un ancien républicain. Il assure être le seul capable de battre le président sortant, malgré deux premiers débats ratés.

Une contre-performance de sa part laisserait à Joe Biden un boulevard au centre face au socialiste autoproclamé Bernie Sanders, dans un pays où ce terme évoque encore à certains des relents de Guerre froide et de communisme. Mais à Miami, le regard déjà tourné vers le vote en Floride prévu le 17 mars, Mike Bloomberg a exclu de se retirer. «Pourquoi ne demandez-vous pas à Joe s'il entend se retirer?», a-t-il répondu aux journalistes. (afp/nxp)