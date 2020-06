Joe Biden dispose de suffisamment de délégués pour sa nomination comme candidat des démocrates afin d’affronter le président républicain Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre aux États-Unis, a-t-il annoncé vendredi.

«Ce soir, nous sommes assurés des 1991 délégués nécessaires pour remporter la nomination démocrate», a tweeté l’ancien vice-président. «Je vais consacrer chaque jour à me battre pour obtenir vos voix afin que, ensemble, nous puissions gagner la bataille pour l’âme de notre pays».

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg