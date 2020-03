La course à la Maison Blanche s'accélère: Joe Biden l'a emporté mardi en Virginie et en Caroline du Nord lors d'un «Super Tuesday» au cours duquel plusieurs millions d'Américains ont voté pour désigner leur candidat démocrate préféré.

Dès la fermeture des bureaux de vote dans ces deux États voisins, relativement importants en nombre de délégués, le verdict est tombé: l'ancien vice-président, qui a le vent en poupe après un début de campagne catastrophique, est arrivé devant son principal rival, le sénateur Bernie Sanders. «C'est encourageant, nous sommes optimistes», a lancé, depuis Los Angeles, ce proche de Barack Obama.

Joe Biden reacts to his projected win in Virginia: "It feels good and we're feeling optimistic and I think we're going to do well in some other states as well" https://t.co/WphiPbDdXs #CNNelection pic.twitter.com/aRPKKdv3UF