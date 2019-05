Le président américain Donald Trump, qui se moque régulièrement de ses adversaires en leur attribuant des sobriquets, s'est lui-même fait traiter de «clown» par Joe Biden, ancien vice-président et candidat démocrate pour l'élection de 2020.

Lors d'une réunion pour lever des fonds à Columbia, en Caroline du Sud, M. Biden s'est fait apostrophé par un partisan sur sa façon de riposter à M. Trump qui le surnomme «Joe l'endormi».

Thank you for the warm welcome, Columbia! It’s always great to be back in South Carolina. pic.twitter.com/P2YMTy236V