Un rictus de douleur déformait son visage lorsque le corps partiellement brûlé d'Alexia, sa femme âgée de 29 ans, avait été retrouvé fin octobre dans un bois : Jonathann D. a finalement été inculpé de meurtre mardi après être passé aux aveux.

Trois mois jour pour jour après cette macabre découverte, cet informaticien de 34 ans a été «mis en examen pour meurtre sur conjointe encourant la réclusion à perpétuité», a déclaré au cours d'une conférence de presse la procureure de Besançon (est), Edwige Roux-Morizot.

En fin d'après-midi, les avocats de Jonathann D. eux-mêmes avaient annoncé que leur client avait avoué, pendant sa garde à vue, avoir tué son épouse, tout en ajoutant qu'il l'avait, selon lui, fait de manière accidentelle, au cours d'une dispute.

«L'ensemble de ces explications et des éléments d'enquête ont abouti à des éléments suffisants pour imaginer que la mort a été donnée volontairement et non pas accidentellement», a en revanche considéré la procureure Edwige Roux-Morizot.

Dispute conjugale

«C'est vraisemblablement une dispute conjugale» qui est à l'origine du meurtre, a-t-elle précisé, soulignant que «la préméditation n'a pas été retenue».

L'étau s'était resserré depuis lundi autour de Jonathann D., interpellé à son domicile de Gray-la-ville (est) par les enquêteurs.

«Il l'a étranglée»

«Il l'a étranglée», a déclaré devant la presse, quelques heures avant la procureure, un de ses avocats, Me Randall Schwerdorffer, assurant que son client n'avait «pas été dans une logique criminelle» et «n'avait impliqué personne d'autre».

«Il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia», a ajouté l'avocat. Pourtant, le corps d'Alexia D., une employée de banque, avait été retrouvé partiellement brûlé le 30 octobre, dissimulé sous des branchages dans le bois d'Esmoulins, près de Gray, à quelques kilomètres du domicile du couple.

Deux jours auparavant, c'est son mari qui avait signalé sa disparition, affirmant que sa femme était partie courir mais n'était pas rentrée. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été victime de violences, de coups et avait été asphyxiée.

«Rabaissé, écrasé»

«Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante, il se sentait rabaissé, écrasé. A un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer», a raconté Me Schwerdorffer.

«Il a essayé d'être ce gendre parfait, il n'a pas réussi. (...) Il l'a étranglée et après il a été dépassé par tout», selon son avocat.

Fragile et en larmes

Dans les jours qui avaient suivi la découverte du corps d'Alexia, au cours d'une marche blanche à sa mémoire ou au moment des obsèques de la jeune femme, Jonathann D. apparaissait toujours extrêmement fragile, devant être soutenu, en larmes.

Dès mardi matin, les conseils de Jonathann D. reconnaissaient que «l'étau se resserr(ait) violemment» autour de leur client, la première personne à avoir été placée en garde à vue dans cette affaire.

Plusieurs nouveaux éléments

Plusieurs nouveaux éléments dans l'enquête ont mis en péril la version du mari, qui avait toujours nié tout lien avec le meurtre de son épouse.

Un voisin a affirmé avoir entendu une voiture sortir du domicile du couple la nuit ayant précédé la disparition de la jeune femme et le dispositif de traçage dont était équipé l'utilitaire professionnel de Jonathann D. l'atteste, selon une source proche du dossier.

Traces de pneus près du corps

Des traces de pneus correspondant à la voiture auraient également été retrouvées près du corps de la jeune femme. Les enquêteurs ont également découvert un tissu recouvrant le corps d'Alexia, pouvant correspondre à des draps appartenant au couple.

Au cours de sa première audition, en tant que simple témoin, Jonathann D.avait évoqué une dispute avec son épouse la veille de sa disparition. L'altercation expliquait, selon lui, les marques de griffures, voire de morsures, visibles au niveau de ses bras et de ses mains. (afp/nxp)