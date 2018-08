La famille du sénateur John McCain, grande figure de la politique américaine, a annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement contre le cancer du cerveau, découvert il y a un an.

Le sénateur républicain de 81 ans, ancien candidat à la Maison Blanche en 2008, était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie.

«Depuis un an, John a dépassé les attentes de survie», écrit sa famille dans un communiqué. «Mais les progrès de la maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical», poursuit la famille.

