La concurrence s'annonce rude pour le Premier ministre Boris Johnson dans les urnes, défié dans sa circonscription par un jeune travailliste très actif mais aussi par des personnages extravagants comme «Seigneur Tête de seau» et le comte «Face de Poubelle».

Il ne s'agit pas d'un livre pour enfants mais bien de la liste officielle des candidats de la circonscription d'Uxbridge, à l'ouest de Londres, pour les législatives anticipées du 12 décembre.

Lord Buckethead («Seigneur Tête de seau») qui se présente comme «le plus grand espoir pour l'avenir de l'humanité» est un personnage coutumier des élections britanniques affrontant des chefs du gouvernement depuis 1987.

Il y a deux ans, il avait affronté Theresa May et était arrivé septième, obtenant 249 voix. Cette fois il affronte son successeur à Downing Street, le conservateur Boris Johnson, sous le nom de Count Binface («Comte Face de poubelle»).

Listé comme «indépendant» et autoproclamé «guerrier de l'espace intergalactique», le comte Binface assure être l'acteur qui s'était présenté en 2017 sous le personnage de Lord Buckethead mais explique qu'il a dû céder son personnage et changer de nom pour des raisons de copyright.

HELLO! I was Lord Buckethead in the 2017 Election but I have since renounced my peerage, partly because I promised to abolish the Lords and I'm a politician who keeps my promises, and partly because of an unfortunate battle on the planet Copyright. This has left me unbowed but...