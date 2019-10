Boris Johnson a annoncé mardi la suspension de l'examen de l'accord de Brexit au Parlement britannique à la suite du rejet du calendrier d'approbation voulu par le gouvernement. Il attend une décision des Européens sur un éventuel report de la date de sortie.

Délai jugé trop court

Ce vote compromet sérieusement les chances d'une ratification avant le 31 octobre. Le Premier ministre britannique a indiqué devant les députés qu'il comptait demander aux Européens «leurs intentions» concernant le report demandé samedi. «En attendant leur décision, nous allons suspendre cette législation», a-t-il déclaré.

A neuf jours de la date de sortie, le dirigeant conservateur a aussi déclaré qu'il accélérait les préparatifs pour une sortie sans accord de l'UE.

Rejeté par 322 voix contre 308, le calendrier proposé par le gouvernement prévoyait une approbation de la loi d'application de l'accord d'ici à jeudi soir. Ce délai a été jugé trop court par une majorité de députés pour examiner minutieusement un texte de 110 pages.

Malgré ce revers, Boris Johnson a enregistré une première victoire au Parlement. Les députés ont quelques minutes avant ce vote fait franchir une première étape à la loi de retrait de l'UE.

Première victoire «bienvenue»

Ce texte, qui traduit dans la loi britannique l'accord de retrait, a été adopté en seconde lecture à la Chambre des communes par 329 voix contre 299. C'est la première fois que le Parlement britannique approuve un texte lié au Brexit, voté en juin 2016 par 52% des Britanniques.

«Il est bienvenu, heureux même, que pour la première fois dans cette longue saga cette Chambre ait pris ses responsabilités, se soit rassemblée et ait adopté un accord», s'est réjoui le Premier ministre. Il a toutefois exprimé sa «déception» que les députés se soient prononcés pour un report plutôt que pour le calendrier proposé.

M. Johnson attend maintenant la réponse de Bruxelles après avoir été contraint par la loi à demander un délai à l'UE. Il n'a cessé de marteler qu'il y est opposé, ayant toujours promis depuis sa prise de pouvoir en juillet qu'il ferait sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre.

Consultation des 27

Initialement prévu le 29 mars dernier, le Brexit a déjà été repoussé à deux reprises faute d'un accord soutenu par une majorité de députés. Le sujet a aussi coûté son poste à l'ancienne Première ministre Theresa May, après le rejet à trois reprises par les députés de l'accord qu'elle avait négocié avec l'UE.

Tout report de la date de sortie devra encore être approuvé à l'unanimité par les 27 autres Etats membres de l'UE. «Le président du Conseil européen est en train de consulter les dirigeants de l'UE sur la demande de prolongation soumise par le Royaume-Uni pour différer sa sortie au 31 janvier 2020», a annoncé Mina Andreeva, la porte-parole de l'exécutif européen sur son compte Twitter.

???????????????? @EU_Commission takes note of tonight’s result and expects the U.K. government to inform us about the next steps. @eucopresident is consulting leaders on the UK’s request for an extension until 31 January 2020.